Регулятор SEC запланировал обсуждение токенизации и будущего DeFi на 12 мая

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) представила детали предстоящего круглого стола под названием Tokenization — Moving Assets Onchain: Where TradFi and DeFi Meet, который пройдет 12 мая в Вашингтоне.
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