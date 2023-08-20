"Европейская жажда захвата": От удобрений до получения российской оплеухи

фарид сабиров

Вот бы с такой страстью власти помогали нам пенсионерам. Только всегда чувство что нас пенсионерыв власти по просту ненавидят лютой ненавистью. А что еще сказать. С 2022 года по сегодняшний день только и разговоров что пенсия повышается , почти каждый месяц , а по факту она падает и ни на копейку не увеличилась. В пенсионной мафии говорят нет ни единого приказа , официальной бумаги на повышение. Вот и весь расклад. ?????