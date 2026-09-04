Назначен новый глава комитета по управлению Ленинским округом Иркутска

Инна Грошева заняла эту должность. Приказ о назначении подписал мэр города Руслан Болотов. Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, Инна Владимировна в 2001 году окончила Иркутский колледж экономики и туризма по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль».