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Иркутск Сегодня

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Назначен новый глава комитета по управлению Ленинским округом Иркутска

Инна Грошева заняла эту должность. Приказ о назначении подписал мэр города Руслан Болотов. Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, Инна Владимировна в 2001 году окончила Иркутский колледж экономики и туризма по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль».

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