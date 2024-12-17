📹❗️Штурмовое взводно-тактическое подразделение 40-й отдельной бригады МП ТОФ вновь закрепляется в тактически важном н.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹❗️Штурмовое взводно-тактическое подразделение 40-й отдельной бригады МП ТОФ вновь закрепляется в тактически важном н.