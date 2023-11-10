Войска ВКО обнаружили группу спутников, шпионивших за Россией

Москва, 12 апреля. Командующий войсками Воздушно-космической обороны России генерал Олег Майданович сообщил о том, что войска ВКО обнаружили группировку спутников радиотехнической разведки, следящих за РФ, передает РИА Новости.
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