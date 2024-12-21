Медведчук: переход Зеленского к оскорблениям указывает на его бессилие

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук высказал мнение, что использование президентом Украины Владимиром Зеленским ненормативной лексики говорит о его бессилии перед российским лидером Владимиром Путиным.
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