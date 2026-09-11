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Путин назвал БРИКС основой справедливого миропорядка

Путин назвал БРИКС основой справедливого миропорядка

БРИКС формирует контуры нового справедливого и демократического миропорядка, заявил президент России Владимир Путин 11 сентября во время встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита объединения в Индии.

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