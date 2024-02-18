Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Десять лет перевороту. Можете повторить?

Десять лет перевороту. Можете повторить?

Десять лет назад граждане Украины протестовали против, как им казалось, ненавистной власти. И эти протесты, начавшись, как мирные акции, очень скоро перешли в форму террора, когда так называемые «мирные» протестующие стали избивать, а потом убивать сотрудников милиции, поджигать офисы, громить административные учреждения.

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