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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Терещенко: «Панарин – один из лучших нападающих в НХЛ. Радует, что наш парень в лидерах бомбардирской гонки»

Панарин ранее отметился дублем в матче с «Нью-Джерси» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ. «Артемий и дальше будет штамповать.

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