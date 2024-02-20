Россия пробила коридор, опоясывающий всю Африку: последний клин в западное присутствие на континенте?

Незаметными шагами Африка всё больше отдалялась от Запада, и вот, наконец, час пробил. Соглашение между Эфиопией и Сомалилендом вбило последний клин в западное присутствие на континенте, а перед Россией открылись новые логистические возможности: из Балтики в Атлантику прямо через всю Африку.