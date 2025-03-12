«Реал» сыграет с «Арсеналом» в 1/4 финала ЛЧ, «Барселона» – с «Боруссией», «ПСЖ» – с «Астон Виллой», «Бавария» – с «Интером»

По итогам 1/8 финала сформировались следующие пары: «Арсенал» – «Реал» «ПСЖ» – «Астон Вилла» «Барселона» – «Боруссия» «Бавария» – «Интер» Первые матчи пройдут 8-9 апреля, ответные – 15-16 апреля.
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