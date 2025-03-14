Уолтц: Уиткофф находится в Москве и информирует о ситуации Вашингтон

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф находится в Москве. Он информирует Вашингтон о ходе переговоров, заявил 13 марта помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.
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