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«Юбилей, который объединяет»: 10 лет проектам Everland и «Особая сборка»

«Юбилей, который объединяет»: 10 лет проектам Everland и «Особая сборка»

В Инженерном корпусе Третьяковской галереи 16 сентября прошёл юбилей, который объединил искусство и бизнес, государство и общественные организации, родителей и работодателей: 10 лет социально-предпринимательским проектам Everland и «Особая сборка».

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