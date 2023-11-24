Мэрия Челябинска утвердила проект планировки территории у реки Миасс

На северо-западе Челябинска на берегу реки Миасс в границах улицы Энгельса, Свердловского проспекта, береговой линии реки Миасс в Калининском и Центральном районах города Челябинска утвержден проект планировки для дальнейшего проектирования.
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