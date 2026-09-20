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Царьград

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В Пермском крае проголосовали 34,37% избирателей

В Пермском крае проголосовали 34,37% избирателей

К 10:00 20 сентября в Пермском крае проголосовали 34,37% избирателей. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

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