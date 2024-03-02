Терапевт Минздрава России Драпкина посоветовала гражданам измерить талию

Число людей с ожирением в мире достигло отметку в 1 миллиард. Особенно подчеркивается, что с 1990 по 2022 год число детей и подростков, страдающих от ожирения, увеличилось в четыре раза, а у женщин — в два, у мужчин — в три.
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