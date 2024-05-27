Сегодня суд решит дальнейшую судьбу генерала Ивана Попова - Рогов

В полдень 27 мая состоится судебное заседание по делу генерала-майора Ивана Попова.На днях Второй западный окружной военный суд Москвы оставил в силе решение об аресте экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова.
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