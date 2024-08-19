Кто врет? Маск заявил, что никогда не дарил Кадырову Cybertruck

В ответ на пост пользователя, который выразил недоумение по поводу сотрудничества Маска с Россией, миллиардер заявил, что никогда не дарил Кадырову Cybertruck и обвинил традиционные СМИ в распространении лжи.
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