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Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбудили после взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде. «Следователями СУ СК России по Нижегородской области по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

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