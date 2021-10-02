Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбудили после взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде. «Следователями СУ СК России по Нижегородской области по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.