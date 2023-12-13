«Никогда не подводил»: мехвод Т-80 рассказал о боевой работе под Купянском

Экипажи танков Т-80 группировки войск «Запад» с закрытых огневых позиций уничтожили опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки вооруженных формирований украинских националистов на Купянском направлении.
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