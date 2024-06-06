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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энберт о Петросян: «Аделия – очень яркий спортсмен, хочется пожелать ей спортивного долголетия»

5 июня чемпионке России и Спартакиады исполнилось 17 лет. «Аделия – очень яркий спортсмен, хочется пожелать ей спортивного долголетия, чтобы она продолжала радовать нас своими четверными как можно дольше, чтобы было здоровье, силы, мотивация», – сказал серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Энберт.

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