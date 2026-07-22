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«И никому ничего не надо от тебя»: Владимир Пресняков рассказал, почему отдыхает в Испании

Певец Владимир Пресняков поделился, что вскоре вместе с семьей отправится в отпуск в Испанию. Выбор направления неслучаен — уже десять лет артист отдыхает в этой стране.

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