« ». «Леганес» показал контакт в штрафной «Реала» Асенсио и Диоманде, пенальти судья не назначил

Клуб из пригорода Мадрида уступил «Реалу» (2:3) на выезде в 29-м туре Ла Лиги. Уже в добавленное ко второму тайму время форвард гостей Ян Диоманде упал в штрафной «сливочных» после контакта с защитником Раулем Асенсио.