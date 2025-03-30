« ». «Леганес» показал контакт в штрафной «Реала» Асенсио и Диоманде, пенальти судья не назначил

Клуб из пригорода Мадрида уступил «Реалу» (2:3) на выезде в 29-м туре Ла Лиги. Уже в добавленное ко второму тайму время форвард гостей Ян Диоманде упал в штрафной «сливочных» после контакта с защитником Раулем Асенсио.
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