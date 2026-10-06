Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВЦИОМ: число уважающих богатых людей россиян выросло вдвое

ВЦИОМ: число уважающих богатых людей россиян выросло вдвое

За 25 лет уважение россиян к тем, кто умеет зарабатывать, выросло вдвое – с 37% до 73%. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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