Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комбо

Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожено одним точным ударом объёмно-детонирующей авиабомбы весом в 1,5 тонны, сообщает Минобороны.

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