Эксперты комментируют встречу астраханского губернатора с президентом РФ

Во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась накануне, 27 августа, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал главе государства о том, как развивается регион.
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