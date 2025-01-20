Этапы большого пути. Интервью с Бехрузом Абдушукуровым

Редактор «Вестника КГО» Анатолий Можаров взял интервью у координатора узбекской охотничьей компании ООО Falcon Hunting Solutions Surkhon, директора её региональных филиалов и учредителя компании ООО B Shikor Бехруза Абдушукурова.
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