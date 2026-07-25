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Вести Севастополь

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Россияне выбирают осознанно: внимание к составу продуктов стремительно растёт

Россияне выбирают осознанно: внимание к составу продуктов стремительно растёт

Маркировка «без сахара» и информация о высоком содержании белка важны для 36% опрошенных россиян.Больше половины россиян обращают внимание на состав продуктов перед покупкой и сроки годности — таковы результаты исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества.

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