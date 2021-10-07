Мировое обозрение

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Умер создатель авионики для истребителей МиГ-29 и Су-27 Гиви Джанджгава

Умер создатель авионики для истребителей МиГ-29 и Су-27 Гиви Джанджгава

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора КРЭТ, генеральный конструктор Раменского приборостроительного конструкторского бюро Гиви Джанджгава скончался в Москве на 82-м году жизни.

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