📦 Крымские священники передали гумпомощь бойцам спецоперации Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии доставил в воинские части множество угощений от храмов и монастырей региона.
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📦 Крымские священники передали гумпомощь бойцам спецоперации Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии доставил в воинские части множество угощений от храмов и монастырей региона.