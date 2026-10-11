РЖД: резать нельзя управлять? Не пилите, Шура: массовое списание вагонов не ускоряет железнодорожную сеть РЖД

От VG: РЖД, регуляторы и операторы оказались перед сложной логистической дилеммой: фактический оборот грузового вагона на сети достиг 21 суток, что вызывает искусственный профицит парка.
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