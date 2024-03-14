✅ В Сакском районе сформировали новый земельный массив для участников СВО Как сообщили в Минимущества Крыма, массив находится в селе Штормовое и состоит из 676 участков.
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✅ В Сакском районе сформировали новый земельный массив для участников СВО Как сообщили в Минимущества Крыма, массив находится в селе Штормовое и состоит из 676 участков.