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Пятый канал

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Сотрудники ТЦК мобилизовали голого харьковчанина

Сотрудники ТЦК мобилизовали голого харьковчанина

Совершенно не удивляют вот такие кадры работы сотрудников тепрриториального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), которые отлавливают людей для фронта где угодно и в каком угодно виде.

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