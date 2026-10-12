Сотрудники ТЦК мобилизовали голого харьковчанина

Совершенно не удивляют вот такие кадры работы сотрудников тепрриториального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), которые отлавливают людей для фронта где угодно и в каком угодно виде.
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