Мужчина утонул на Светлоярском озере в Нижнем Новгороде

На Светлоярском озере в Сормовском районе Нижнего Новгорода утонул мужчина. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, это произошло в районе улицы Мокроусова — месте, не оборудованном для массового отдыха и купания.
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