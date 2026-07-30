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Нижегородская правда

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Мужчина утонул на Светлоярском озере в Нижнем Новгороде

На Светлоярском озере в Сормовском районе Нижнего Новгорода утонул мужчина. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, это произошло в районе улицы Мокроусова — месте, не оборудованном для массового отдыха и купания.

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