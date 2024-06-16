В Госдуме призвали Запад не спекулировать статусом ЗАЭС

Депутат Шеремет призвал Запад не спекулировать статусом Запорожской АЭС Западным странам, подписавшим совместное коммюнике на конференции в Швейцарии, не стоит спекулировать статусом Запорожской атомной энергостанции (ЗАЭС).
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