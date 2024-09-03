Сервис потоковой передачи ретро-игр Antstream Arcade для PS5, PS4 запускается 6 сентябр...

Сервис потоковой передачи ретро-игр Antstream Arcade для PS5, PS4 запускается 6 сентябряСервис потоковой передачи ретро-игр Antstream Arcade запустится для PlayStation 5 и PlayStation 4 6 сентября, объявил разработчик Antstream.
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