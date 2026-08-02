Steak Lovers
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Steak Lovers

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Сочные котлеты без жарки и лишнего масла: необычный рецепт «Ласточкино гнездо»

Сочные котлеты без жарки и лишнего масла: необычный рецепт «Ласточкино гнездо»

«Ласточкино гнездо» — один из самых простых способов приготовить сочные котлеты в духовке. На каждую котлету выкладывают лук, помидоры, майонез и сыр, поэтому мясо остается нежным, овощи становятся мягкими и сочными, а сверху появляется аппетитная румяная сырная корочка.

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