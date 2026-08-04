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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ренар снова возглавил сборную Кот-дИвуара. Тренер выиграл с командой Кубок Африки в 2015-м

Эрве Ренар снова возглавил сборную Кот-д′Ивуара. 57-летний французский тренер по ходу ЧМ-2026 принял сборную Туниса, но после двух поражений и невыхода команды из группы оставил свой пост .

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