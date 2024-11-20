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Царьград

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Паника перед приходом Трампа: Мировые политики удаляют старые посты. Развилку для Зеленского описал Царёв

Паника перед приходом Трампа: Мировые политики удаляют старые посты. Развилку для Зеленского описал Царёв

На международной арене наблюдается паника перед приходом Дональда Трампа. Мировые политики удаляют старые посты.

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