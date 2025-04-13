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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
От подписчика

От подписчика ✍️ Хотелось бы узнать, кто отвечает за порядок в лесу ? Приезжаешь в лес , а там мусора больше чем грибов ! Понятно , люди безответственные и нет уважения к природе !!! Почему лесничество или пожарные не патрулируют по лесу и не проводят профилактические мероприятия по поводу мусора , что так делать нельзя 🚫 и можно получить штраф! Ведь все прекрасно знают , что в основном отдыхают на выходных , почему бы не патрулировать и не следить за чистотой! ЛЮДИ , НЕ БУДЬТЕ СВИНЬЯМИ , ВОЗЬМИТЕ ПАКЕТ И УБЕРИТЕ МУСОР ЗА СОБОЙ ! ПРИРОДА ДАЛА КРАСИВЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА, А ВЫ ЗАСОРЯЕТЕ !!!!!.

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