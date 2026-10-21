Встречайте забавные картинки и мемы на утро 21 октября. Здесь собраны шутки на любые темы: от философских размышлений о сытой жизни до кулинарных экспериментов вроде люля-кебаба для веганов.
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