Из князей в грязь: «Холоп 2» — самый кассовый фильм новогодних каникул

По итогам праздников российского кинотеатрального проката первое место рейтинга кассовых сборов занял «Холоп 2», заработавший 2,6 млрд рублей, следом идут «Бременские музыканты» — 1,9 млрд, а замыкают тройку лидеров «Три богатыря и Пуп Земли» — 614 млн.
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