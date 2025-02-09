OnePlus 13, Vivo X200 и Honor Magic 7: в AnTuTu назвали самые выгодные флагманы нового поколения

Vivo X200 Pro, построенный на SOC MediaTek Dimensity 9400, признан самым мощным флагманом в новом рейтинге AnTuTu, ну а самым выгодным флагманом (по сочетанию цены и производительности) признан OnePlus 13 на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite.
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