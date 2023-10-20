«Всем командирам привет передавайте»: Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил РФ в Ростове-на-Дону

Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил РФ в Ростове-на-Дону. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе встречи доложил главе государства, что объединённая группировка войск решает свои задачи в соответствии с планом специальной военной операции.
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