РИАН: солдаты ВС Украины не подчиняются приказам и дезертируют

По данным РИА Новости, солдаты украинской армии проявляют нежелание подчиняться приказам, дезертируют с поля боя, самовольно покидают военные части и даже наносят себе повреждения, чтобы избежать военной службы.
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