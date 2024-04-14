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РИАН: солдаты ВС Украины не подчиняются приказам и дезертируют

РИАН: солдаты ВС Украины не подчиняются приказам и дезертируют

По данным РИА Новости, солдаты украинской армии проявляют нежелание подчиняться приказам, дезертируют с поля боя, самовольно покидают военные части и даже наносят себе повреждения, чтобы избежать военной службы.

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