Он не хотел фотографировать мою руку, но ущипнул меня за палец. Оно ущипнуло его когтями, как рак. Боль примерно такая же, как от рака.
Защемил!
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Он не хотел фотографировать мою руку, но ущипнул меня за палец. Оно ущипнуло его когтями, как рак. Боль примерно такая же, как от рака.
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