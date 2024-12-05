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Умер похудевший на 80 кг "звездный" диетолог Алексей Ковальков

Умер похудевший на 80 кг "звездный" диетолог Алексей Ковальков

4 декабря популярный врач-диетолог Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет. Алексей Ковальков прославился тем, что сам при помощи собственной методике, основанной на принципах правильного питания, похудел на 80 кг, а затем научил других, как это делать.

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