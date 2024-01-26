Путин поручил признавать участников СВО ветеранами без контракта

Российский президент Владимир Путин поручил внести в нормативные правовые акты России изменения, которые позволят признавать участников спецоперации ветеранами боевых действий вне зависимости от контракта.
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