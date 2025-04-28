Украинская угроза на майские праздники: анализ текущей ситуации у границ России Ирина ВальковаСитуация на фронте, в особенности в районах, прилегающих к Курской и Харьковской областям, продолжает оставаться напряжённой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии