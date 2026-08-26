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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров во 2-й раз взял «Харламов трофи» – приз лучшему российскому игроку сезона от «Советского спорта». Форвард «Тампы» сравнялся с Малкиным и Дацюком, рекорд у Овечкина – 9

Нападающий « Тампы » Никита Кучеров стал обладателем «Харламов трофи». Приз лучшему российскому хоккеисту сезона впервые был вручен в 2003 году.

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